Giresun Valisi Serdengeçti Görele ilçesini ziyaret etti

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Görele ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam İbrahim Civelek'i ziyaret eden Serdengeçti, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Asiye Divli ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelen Serdengeçti, engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Serdengeçti'ye ziyaretleri sırasında Belediye Başkanı Hasbi Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zülfü Özkan ve siyasi parti temsilcileri de eşlik etti.