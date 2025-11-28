Yaşlı ve engelliler için cami duvarına asansör kurdular

AHMET CEYLAN - Giresun'un Eynesil ilçesinde, merdivenden çıkmakta zorlanan yaşlı ve engellilerin camiye girişlerini kolaylaştırabilmek için cami duvarına asansör yapıldı.

Yarımca Köyü Camisi'nin 70 basamaklı merdiveninin yaşlıları zorlaması üzerine köy sakinleri asansör yapılmasına karar verdi. Caminin yaklaşık 10 metre yükseklikteki duvarına, kabin ve halatlardan oluşan taşıma sistemi yapıldı.

İçerisine tekerlekli sandalye sığacak genişlikte yapılan asansör kabinini kullanmaya başlayan yaşlı ve engelliler, cami avlusuna çıkıp inebiliyor.

Yarımca köyü muhtarı Dursun Ali Tiryaki, AA muhabirine, namazlarda camiye çıkamayan yaşlılar ve engellileri düşünerek asansör kabini yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Merdivenleri kullanan yaşlıların camiye ulaşmakta sorun yaşadıklarını ifade eden Tiryaki, "Yaşlılarımız bastonlarıyla merdivenden zorlukla yukarıya çıkmaya çalışıyorlardı. Şimdi bu asansörle rahatlıkla inip çıkıyorlar. Hem onların işini kolaylaştırdık hem de hayır dualarını aldık. Tabi tekerlekli sandalye ile cenaze namazına gelen yaşlı ve engelliler yukarı çıkamıyorlardı, aşağıda kalıyorlardı. Bu durumu da ortadan kaldırmış olduk." diye konuştu.

Tiryaki, köylüler ve hayırseverlerin desteğiyle asansör kabinini yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Demirci ustası Hakkı Çalışkan ağabeyimiz var. Fikir ürettik, böyle yapalım dedik. Ustamız geldi ve montajını yaptı. Motorunu da anne ve babasının hayrına bir hayırseverimiz verdi. Motoru taktık, şu an sorunsuz çalışıyor, sallanma gibi durumlar da olmuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Asansörü kullanan 65 yaşındaki Kamil Kuruhaliloğlu ise camiye artık daha kolay ulaşabildiğini ifade ederek, "Yaptıran ve yapandan Allah razı olsun. Asansör de güzel çalışıyor. Kışın merdivenlerde donma nedeniyle düşme tehlikesi de olabiliyordu, şimdi daha rahat çıkıp ineceğiz." ifadelerini kullandı.