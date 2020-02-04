Ortalama yaşı en yüksek 3. il Giresun oldu

Türkiye 2019 yılı sonunda nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, Giresun’un nüfusu bir önceki yıla göre 5.512 kişi azalarak 448.400’e düştü.

2019 yılı TÜİK raporlarına göre 223.422’si erkek, 224.978’i ise kadınlardan oluşan Giresun’da kilometrekareye 66 kişi düştüğü belirlendi. Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop’un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop’u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa’yı 20,9 ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı takip etti.

GİRESUN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:53

YATSI 19:14

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