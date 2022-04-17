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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GZT Giresunspor - Beşiktaş: 0-0

DHA

GZT Giresunspor - Beşiktaş: 0-0


Mustafa KIRLAK Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)-STAT: Giresun Çotanak
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Ögel, Süleyman Özay
GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Behich, Flavio, Traore, Suleymanov (Dk. 88 Zeki Yavru), Sergio (Dk. 77 Muhammed Gümüşkaya), Chiquinho, Umut Nayir (Dk. 66 Balde)
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu Necip Uysal, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can Bozdoğan (Dk. 55 Pjanic), Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 Umut Meraş), Ghezzal, Alex Teixeira (Dk. 55 Nkoudou), Batshuayi (Dk. 77 Güven Yalçın)
SARI KARTLAR:  Sergen Piçinciol (GZT Giresunspor) Necip Uysal (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.
7'nci dakikada Giresunspor etkili geldi. Yeşil-beyazlılarda orta alanda topla buluşan Suleymanov'un ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti. 
9'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Chiquinho'nun sert şutunda top, auta çıktı. 
18'inci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Montero'nun kafayla indirdiği topta Batshuayi dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Okan ayaklarıyla topu kornere gönderdi. 
19'uncu dakikada Ghezzal'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Rıdvan Yılmaz topla buluştu. Rıdvan'ın vuruşunda Giresunspor savunması tehlikeyi önledi.
44'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu çekti. Kaleci Okan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
47'nci dakikada hızlı gelişen Giresunspor atağında Serginho sol kanattan topla hareketlendi. 3'e 1 gelişen pozisyonda Serginho içeri çevirdi. Rıdvan'ın uzaklaştırmak istediği top yeniden Serginho'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Ersin topu kornere gönderdi.
52'nci dakikada Vida'nın pas hastası sonrası top Suleymanov'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ersin, gole izin vermedi.
62'nci dakikada ev sahibi ekipte Umut Nayir, sakatlandı. Karşılaşmayı bırakıp, Umut Nayir'e yardım etmeye giden Vida, Giresunsporlu taraftarlardan alkış aldı. Oyuna devam edemeyen Nayir yerini, İbrahima Balde'ye bıraktı.
71'inci dakikada Giresunspor'da Sergen Piçinciol'un uzun pasıyla Serginho savunma arkasına sarktı. Kalesini terk eden Ersin, topu kafayla uzaklaştırdı.
Mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Mustafa KIRLAK-Hakan KABAHASANOĞLU
2022-04-17 22:43:32

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