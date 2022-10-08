Geçen hafta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Beşikteş, 3 maçlık galibiyet özlemini bitirerek çıkışa geçmek istiyor. Bu sezon 3 deplasman karşılaşmasına çıkan Valerien İsmael'in öğrencileri, 2 beraberlik 1 galibiyet elde etti. Beşiktaş'ın bu müsabaka öncesi 15 puanı bulunuyor.

Giresunspor ise 4 haftadır galip gelemiyor. Yeşil beyazlı ekip bu süreçte 2'şer mağlubiyet ve beraberlik yaşadı. Sezonun ilk 3 maçında 2 kez kazanan Bitexen Giresunspor'un 8 puanı var.