Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbolda geri dönüş tarihlerini açıklamasının ardından birçok takım çalışmalara start verirken TFF 1.Lig ekiplerinden Giresunspor'da herkese test yapıldı. Yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyete, futbolculara ve personele dün ikinci kez Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, takımın TFF tarafından kulüplere sunulan Futbola Dönüş Protokolü kapsamında çalışmalara devam edeceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca daha önce testi pozitif çıkan bir personelin daha sonra yapılan iki testinde de sonucun negatif çıktığının altı çizildi.