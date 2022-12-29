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Giresunspor - Gaziantep FK: 2-1 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Giresunspor, rakibini 90+5'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Çotanaklar'ı üç puana taşıyan golleri Serginho ve Bajic kaydetti.

Giresunspor - Gaziantep FK: 2-1 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 16. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Giresunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Nefes kesen karşılaşmayı ev sahibi Giresunspor 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Çotanaklar'a üç puanı getiren golleri, 24. dakikada Serginho ile 90+5'te Bajic kaydetti.

Gaziantep'in tek golü 51. dakikada Valmir Veliu'dan geldi.

Ligde 4 maçtır kaybetmeyen ve bu süreçte 10 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, puanını 19'a çıkardı.

5 maçtır galibiyete hasret olan Gaziantep ise 17 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

20. dakikada kontratağa geçen Giresunspor’da Bajic, rakipten topu kaparak Sainz’e pasını aktardı. Sainz'in ceza sahasına ortasında top auta çıktı.
24. dakikada sol kanattan Alper’in ceza sahasına ortasında gelişine vuran Sergio, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
45+2. dakikada Sainz, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı ancak son vuruşu iyi yapamayınca top auta çıktı.
52. dakikada Furkan’ın rakip defansın arkasına gönderdiği pası alan Veliu, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu yerden ağlara gönderdi. 1-1
90. dakikada sol kanattan pası alan Savicevic çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Günay topu uzanarak kornere çeldi.
90+5. dakikada Sergio, rakip kaleye hızla yaklaşarak pasını gönderdi. Topla buluşan Bajic, topu filelerle buluşturdu. 2-1

Stat: Çotanak
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Sönmez xx, Deniz Cafer Özaral xx
Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Ramon Arias xx, Alexis Perez xx, Alper xx, Mejia xx, Görkem xx (Savicevic dk. 72 x), Sergio xxx (Doğan Can dk. 90+6 ?), Kuwas xx (Murat Cem dk. 85 ?), Bajic xx (Kadir dk. 90+6 ?), Sainz xx (Rahmetullah dk. 85 ?)
Gaziantep FK: Günay xx, Arda xx, Djilobodji xx, Kitsiou xx, Hanousek xx (Halil İbrahim dk. 83 ?), Furkan xx (Stankovski dk. 83 ?), Merkel xx, Maxim xx, Veliu xxx (Sagal dk. 69 x), Mustafa xx (Toşça dk. 90 ?), Figueiredo xx
Goller: Sergio Junior (dk. 24), Riad Bajic (dk. 90+5) (Giresunspor), Valmir Veliu (dk. 52) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Stylianos Kitsiou, Furkan Soyalp, Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Ramon Arias, Görkem Sağlam, Borja Sainz, Vukan Savicevic, Alper Uludağ, Brandley Kuwas (Giersunspor)

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