DHA

Maçı 1-0 kazanan Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, çok değerli bir 3 puan aldıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Keleş, maçın zor geçeceğini ancak taraftarlarına galibiyet etmek istediklerini ifade ederek, "Maç beklediğimiz gibi oldukça zor geçti, bunu biliyorduk. Ligin ilk maçında seyircimiz önünde iyi oynamamıza rağmen kaybetmiştik. Bu maçta onlara bir galibiyet hediye etmek istiyorduk. Bunu da başardık. Kazandığımız için mutluyuz. Maç öncesi Galatasaray'ı yenmenin verdiği biraz moral vardı. Ama her maç tabii ki, zor. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Rakibimiz de hoca değişikliğinden sonra bir tepki verecekti. Ama oyunun genelinde rakibimize fazla pozisyon vermedik. Bizim ürettiğimiz pozisyonlar var. Daha önce de golü yakalayabilirdik. Son dakikada elde ettiğimiz golle çok değerli bir 3 puan aldık" dedi.

3 maçta 6 puan yaptıklarını kaydeden Keleş, gelecek adına daha sağlam adımlar atmak için transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen ise ikinci yarıda verdikleri mücadeleyle sahadan puanla dönmeyi istediklerini ancak şanssız bir gol ile mağlup olduklarını söyledi.

Giresunspor´u kutlayan Erkmen, "Bu hafta oyunun başındaki sakatlıkla beraber sahada iyi mücadele eden, özellikle oyunun ikinci yarısında hem oyuna yaptığımız hamlelerle beraber, oyuncu değişiklikleriyle beraber, daha iyi mücadeleyle beraber yani müsabakada rakip tarafından atılan golle kazanılmasına saygı duyuyorum. Ama bizimde en azından buradan özellikle ikinci yarıda verdiğimiz mücadeleden puanla dönmemizi isterdik. Şanssız bir gol diyelim. 1-0 mağlup olduk. Umarım önümüzdeki haftalarda bunu telafi ederiz" diye konuştu.

Fotoğraf: İHA