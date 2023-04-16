Giresunspor’da Alexis Perez şoku

Yeşil beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, 16 Nisan Pazar günü D.G. Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmanın 13. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Alexis Perez'in yapılan ilk tetkikleri sonucunda sağ dirseğinde kırıklı çıkık tespit edilmiştir, oyuncumuz operasyon için sponsor hastanemiz Liv Hospital'a sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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