Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye’deki girişimler 28 yatırım turunda toplam 14.3 milyon dolar yatırım aldı. Ocak-eylül döneminde ise Türkiye'de girişimlere yapılan yatırımlar 43.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2017 üçüncü çeyreğinde 36 yatırım turunda 25 milyon dolar olarak geçekleştiği göz önüne alındığında, yatırım tutarında bir yıl içinde yüzde 44 düşüş yaşandığı ortaya çıkıyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, yılbaşından bu yana gerçekleşen yatırım adedi ise 65'i buldu. 2017 yılındaki bazı fonların süresinin dolması nedeniyle 2018 yılı yılsonu erken aşama yatırım beklentisi 60 milyon dolara geriledi. Geçen yıl erken aşamada 111 milyon dolar erken aşama yatırım yapılmıştı.

Türkiye’deki girişim ekosistemi ile ilgili pazar araştırmaları sunan Startups.Watch tarafından yapılan araştırmaya göre, 2018 üçüncü çeyreğinde e-ticaret en çok yatırım alan konu olurken, ikinci sırayı ev temizliği pazaryerinin de içinde olduğu lokal servisler aldı. Üçüncü sırada ise restoran ve yemek sektörüne yönelik girişimler aldı.

Bu dönemde, Banamama, BlindID, Bulduysan, Denebunu, Fazla Gıda, Lidyana, Mornero, mutlubiev, NKolayOfis, Ottoo, Paket Taxi, Recontact, Udentify, V-Count, Vispera, Vivense, Webrazzi, Zebramo tohum ve sonrası yatırım alan girişimler olarak açıklandı. Rapora göre, Flat Games, Midpoly Games, Arya, Blok-Z, GatePay, Naturansa, Sensgreen, Viliks, Warden ise hızlandırma programlarından yatırım alan girişimler oldu.

AVRUPA'DA 19'UNCUYUZ

Türkiye 2018 üçüncü çeyreğinde erken aşama yatırım tutarları sıralamasında Avrupa'da Avusturya’nın bir üstünde, İzlanda’nın ise bir altında yer alarak 19'uncu sırada kendine yer buldu. Türkiye'nin önemli rakiplerinden Polonya bu dönemde Türkiye'nin iki sıra gerisinde yer alırken, yatırım seviyesi anlamında ise Türkiye'den 2 kat fark yedi. Sıralamanın ilk üçünde yer alan İngiltere 2 milyar dolar, Almanya 779 milyon dolar ve Fransa 746 milyon dolarlık girişim yatırımına imza attı.

Ortadoğu'da ise Türkiye Ürdün'ün ardından 5'inci sırada yer alırken, bölgede 565 milyon dolarlık girişim yatırımlarına ima atan İsrail lider pozisyonda.

YATIRIMLARIN YÜZDE 18'İNİ KURUMLAR YAPTI

2017 yılından beri artan kurumların yatırım yapma ilgisi 2018 yılında da devam etti. 2018 yılı ilk 9 ayındaki yatırımların tutar olarak yüzde 18’ini kurumlar yaptı. Bahçeşehir Okulları, Etiya, Finberg, Logo Ventures, TT Ventures, Netmarble yatırım yapan kurumlardan bazıları olarak dikkat çekti.

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