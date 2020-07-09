Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Türkiye girişimcilik ekosisteminin Nisan-Haziran dönemindeki performansı ortaya çıktı. Analiz şirketi Startupswatch'ın verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde 28 işlemde toplam 29 milyon dolarlık yatırım gerçekleşti.

Böylece, yılın ilk yarısında Türk girişimlere yapılan yatırımların toplamı 49 milyon doları bulurken, yatırım alan girişim sayısı da 58 olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüs salgının Türkiye'de etkisini hissettirdiği ikinci çeyrekte yapılan girişim yatırımlarının, yılın ilk çeyreğine göre yüzde 44 artması ise dikkat çekti.

Startupswatch'ın verilerine göre, 2019'un ilk 6 aylık döneminde 24 girişime toplam 8 milyon dolarlık yatırım yapıldığı göz önüne alındığında, bu yıl pandemiye rağmen yatırım alan girişim sayısında yüzde 140, girişim yatırımlarının toplam tutarında ise yüzde 512'lik bir artış olduğu görülüyor.

SAĞLIK GİRİŞİMLERİNE İLGİ ARTTI

Yılın ilk 6 aylık döneminde yapılan girişim yatırımlarına bakıldığında, yatırımların yüzde 78'inin 1 milyon doların altında, yüzde 19'unun 1 ile 5 milyon dolar arasında, yüzde 2'sinin 5 ile 10 milyon arasında ve diğer yüzde 1'nin ise 10 ile 25 milyon dolar arasında olduğu görülüyor.

Yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen girişim yatırımlarında en çok tutarın sağlık alanında faaliyet gösteren girişimlere aktarıldığı da dikkat çekerken, onu SaaS, perakende teknolojileri, müşteri deneyimi girişimleri ve spor alanındaki girişimlerin takip ettiği görülüyor.

Rakamlar, yılın ikinci çeyreğinin ekosistem açısından pandemiye rağmen olumsuz geçmediğini gösteriyor. Fakat, bu dönemdeki kuşkusuz en önemli gelişme yerli oyun şirketi Peak'in Zynga'ya 1.8 milyar dolar karşılığında satılması oldu.

Bu işlem ile Peak'in Türkiye'nin ilk milyar dolarlık girişimini (unicorn) ortaya çıkardığı hesaba katıldığında, 2020'nin Nisan-Haziran döneminin Türkiye girişimcilik ekosisteminde son yılların en önemli gelişmesinin yaşandığı zaman dilimi olarak kayıtlara geçtiğini söyleyebiliriz.