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HABERTURK.COM

Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini geliştirmek üzere çalışmalarına devam eden fonbulucu.com, Türkiye’nin “dijital girişimcilik rehberi” olma vizyonuyla faaliyet gösteren EntreCom ile iş birliği yaparak kapsamlı bir program gerçekleştirdiğini duyurdu. Girişimcilik konusunda kendini geliştirmek isteyen 274 kişi, “Girişimciliğe İlk Adım” adını taşıyan programla 2021 yılına bir giriş yaptı.

Girişimciliğe İlk Adım’a katılım gösteren 274 girişimcilik sevdalısı, networking etkinlikleriyle birbirleriyle tanışma imkanı yakalarken, program kapsamında ortak ekipler oluşturarak 2 saat süren açılış etkinliğiyle iş fikirleri üzerinde çalışmalara başladı. 21 gün boyunca devam edecek olan program boyunca girişimci adaylarının, ihtiyaçları olan yol haritasını belirlemek ve fikirlerini hayata geçirmek üzere yoğun bir çalışma gerçekleştirecekleri öğrenildi.

Yapılan açıklamaya göre, program boyunca ihtiyaç analizi, fikir ve değer önerisi geliştirme, müşteri segmentini belirleme ve görüşme, iş modeli oluşturma ve sunum hazırlama görevlerini tamamlayacak olan katılımcılar, 24 Ocak Pazar günü jüri karşısına çıkarak çalışmalarını anlatacaklar. Değerlendirmeler sonucunda girişimcilik motivasyonu ve iş fikrine olan inançları en yüksek olan ekipler 2 ay sürecek olan, ikinci etap programına geçme hakkı elde edecekler.

Programa ilişkin olarak bir açıklama yapan fonbulucu.com Genel Müdürü Hakan Yıldız, EntreCom ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin adayların girişimcilik yolculuğuna doğru metotlarla ve en hızlı şekilde başlamaları açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Yıldız, "fonbulucu.com olarak amacımız her zaman girişimci adaylarına tam destek vermek ve Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak" dedi.

EntreCom Kurucusu Enis Erdem Yurdatapan da yaptığı açıklamada, 6 aydır yönettikleri programın çıktılarını görmeye başladıklarını ve 2021’in ilk günlerinde fonbulucu.com iş birliği ile girişimcilere çok daha fazla destek verecek olmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.