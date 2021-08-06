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Yerli girişim Musixen, GEN Türkiye Ulusal Organizatörlüğünde ve Habitat Derneği yönetiminde düzenlenen Girişimcilik Dünya Kupası Türkiye Finali’nde birincilik ödülünü elde ettiğini duyurdu.

300 başvuru arasından finaldeki 7 girişim arasında en başarılı girişim olarak belirlenen Musixen’in, Kasım 2021’de Suudi Arabistan’da gerçekleşecek Girişimcilik Dünya Kupası Dünya Finali’nde (Entrepreneurship World Cup-EWC) Türkiye'yi temsil hakkı elde ettiği ve burada da başarılı olması halinde 1 milyon dolarlık ödülün sahibi olacağı aktarıldı.

Gelişmeyi değerlendiren Musixen kurucusu Çağrı Bozay, "Musixen sanatçıların kimseye bağımlı olmadan kendi performansları ile gelir elde edebildikleri, global olarak keşfedilebildikleri, kullanıcıların da zaman mekân fark etmeksizin sanatçılarla etkileşime geçebildikleri bir dijital platform. Bu ödül global yolculuğumuzda bizim için yeni bir mihenk taşı oldu" dedi.

Verilen bilgiye göre, Musixen, biletli etkinlikler, oyunlaştırılmış hediye, kişiselleştirilmiş videolar gibi çeşitli yöntemlerle sanatçılara maddi kazanç elde edebilme imkânı sağlarken, müzik ve eğlence severlerin de gerçek hayata çok yakın bir eğlence deneyimi yaşayıp sosyalleşebildikleri bir dijital performans platformu olarak faaliyet gösteriyor.