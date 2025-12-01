Girona: 1 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona'yla 1-1 berabere kaldı. Ligde üst üste üçüncü kez berabere kalan Real Madrid, haftayı 33 puanla tamamlayarak liderliği 34 puanı bulunan Barcelona'ya kaptırdı. Girona ise puanını 12'ye çıkardı.
İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid, Girona'ya konuk oldu. Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Girona'nın golünü 45. dakikada Azzedine Ounahi kaydederken Real Madrid 67. dakikada Kylian Mbappe(P) ile eşitliği sağladı.
Milli futbolcumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı ve 45 dakika oyunda kaldı.
Real Madrid'in Kylian Mbappe ile 40. dakikada attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste üçüncü beraberliğini alan ve liderliği 34 puanlı Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'in puanı 33 olurken, Girona'nın puanı ise 12'ye yükseldi.
Real Madrid, La Liga'nın 15. haftasında Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak. Girona ise Elche'ye konuk olacak.