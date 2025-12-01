Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Girona: 1 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Girona: 1 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona'yla 1-1 berabere kaldı. Ligde üst üste üçüncü kez berabere kalan Real Madrid, haftayı 33 puanla tamamlayarak liderliği 34 puanı bulunan Barcelona'ya kaptırdı. Girona ise puanını 12'ye çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 01:11 Güncelleme: 01.12.2025 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Real Madrid takıldı, yeni lider Barça!!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid, Girona'ya konuk oldu. Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        Girona'nın golünü 45. dakikada Azzedine Ounahi kaydederken Real Madrid 67. dakikada Kylian Mbappe(P) ile eşitliği sağladı.

        Milli futbolcumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı ve 45 dakika oyunda kaldı.

        REKLAM

        Real Madrid'in Kylian Mbappe ile 40. dakikada attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

        Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste üçüncü beraberliğini alan ve liderliği 34 puanlı Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'in puanı 33 olurken, Girona'nın puanı ise 12'ye yükseldi.

        Real Madrid, La Liga'nın 15. haftasında Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak. Girona ise Elche'ye konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi