        Girona: 2 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU (Barcelona kaybetti, liderliği kaptırdı) - Futbol Haberleri

        Girona: 2 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 24. haftasında Girona sahasında Barcelona'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip geriden gelerek 2-1 kazanırken; Katalan devi liderliği Real Madrid'e kaptırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 01:00 Güncelleme: 17.02.2026 - 01:00
        Barça kaybetti, liderliği kaptırdı!
        İspanya La Liga'nın 24. hafta karşılaşmasında Girona ile Barcelona kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Barça'nın golünü 59. dakikada Pau Cubarsi kaydederken; Girona'ya galibiyeti getiren goller ise 62'de Thomas Lemar ve 87. dakikada ise Fran Beltran'dan geldi.

        Ayrıca Katalan devinde Lamine Yamal, 45+1. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi ekipte Joel Roca ise 90+9'da direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Barcelona 3 maç sonra kaybederek liderliği Real Madrid'e kaptırdı ve 58 puanda kaldı. 3 maç sonra kazanan Girona ise 29 puana ulaştı.

        Ligin 25. haftasında Barcelona sahasında Levante'yi ağırlayacak. Girona ise Alaves deplasmanında sahne alacak.

