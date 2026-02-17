İspanya La Liga'nın 24. hafta karşılaşmasında Girona ile Barcelona kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Barça'nın golünü 59. dakikada Pau Cubarsi kaydederken; Girona'ya galibiyeti getiren goller ise 62'de Thomas Lemar ve 87. dakikada ise Fran Beltran'dan geldi.

Ayrıca Katalan devinde Lamine Yamal, 45+1. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi ekipte Joel Roca ise 90+9'da direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Barcelona 3 maç sonra kaybederek liderliği Real Madrid'e kaptırdı ve 58 puanda kaldı. 3 maç sonra kazanan Girona ise 29 puana ulaştı.

Ligin 25. haftasında Barcelona sahasında Levante'yi ağırlayacak. Girona ise Alaves deplasmanında sahne alacak.