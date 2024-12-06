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        Haberler Bilgi Spor Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya La Liga Girona - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı?

        Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga

        Real Madrid, İspanya La Liga 16. hafta maçında Girona ile karşı karşıya geliyor. Athletic Bilbao deplasmanından mağlubiyetle dönen eflatun beyazlılar, Girona karşısında hata yapmak istemiyor. Girona - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve saati futbolseverleer tarafından araştırılmaya başlandı. Girona mücadelesinde Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceği de merak konusu. Peki, Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 11:40 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:40
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        İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid, ligin 16. haftasında Girona ile kozlarını paylaşacak. Lider Barcelona ile arasındaki puan farkı açılan eflatun-beyazlılar, 33 puanla 2. sırada yer alıyor. Girona ise 22 puanla 8. sırada bulunuyor. Alınan üst üste kötü sonuçların ardından Carlo Ancelotti'nin Girona maçında kadro tercihi büyük merak konusu. Gözler milli yıldız Arda Güler’de olacak. Peki, Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Girona - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...

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        GİRONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Girona - Real Madrid maçı, 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak ve saat 23.00’te başlayacak.

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        GİRONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        ARDA GÜLER GİRONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

        Ancelotti, son olarak Athletic Bilbao mücadelesinde Mbappe, Rodrygo, Bellingham, Valverde gibi oyunculara ilk 11’de şans vermişti.

        Arda Güler ve Endrick gibi oyuncular ise ikinci yarı şans buldu. Girona mücadelesinde Arda Güler’in yedekler arasında olması bekleniyor.

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        REAL MADRİD PUAN DURUMU

        Real Madrid, bu sezon ligde oynadığı 15 karşılaşmanın 10’unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan eflatun beyazlılar, rakip fileleri 31 kez sarsarken kalesinde 13 gol gördü.

        Real Madrid maç eksiğiyle Barcelona’nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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