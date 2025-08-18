Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Gisele Bündchen sevgilisi ve bebeğiyle yürüyüşte - magazin haberleri

        Gisele Bündchen sevgilisi ve bebeğiyle yürüyüşte

        Kendisinin üçüncü, sevgilisi Joaquim Valente'nin ilk çocuğunu şubat ayında dünyaya getiren Gisele Bündchen, anneliğin tadını çıkarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 16:04 Güncelleme: 18.08.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni bebek, yeni hayat
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, sevgilisi Joaquim Valente ile ABD'nin Miami şehrinde yeni doğan bebekleriyle yürürken görüntülendi.

        Şubat ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren 45 yaşındaki model, 37 yaşındaki sevgilisi Joaquim Valente ile kendilerini görüntüleyen fotoğrafçılara mutluluk pozları verdi.

        İlk kez Aralık 2021'de oğlu için dövüş sporu jiu-jitsu eğitimi almak istediğinde tanıştığı eğitmeni Joaquim Valente ile Haziran 2023'ten bu yana birlikte olan ünlü model, sevgilisinin ilk, kendisinin üçüncü çocuğunu dünyaya getirmesinden bu yana sadece bebeğine bakma işiyle ilgileniyor.

        Hiçbir defile ya da çekime katılmayan Bündchen, altı aylık bebeğiyle baş başa olmanın tadını çıkarıyor.

        REKLAM

        Tom Brady - Gisele Bündchen

        Bündchen'in, 2009'da evlendiği, 2022'de ayrıldığı 48 yaşındaki Tom Brady'den 15 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 12 yaşında Vivian adında bir kızı var.

        Tom Brady'den ayrıldıktan bir yıl sonra Joaquim Valente ile ilişki yaşamaya başlayan Victoria's Secret modelinin hamilelik haberi, geçen yıl ekim ayında ortaya çıkmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gisele Bündchen
        #bebek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        En düşük artış, en yüksek satış
        En düşük artış, en yüksek satış
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!
        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        Abraham fırtınası!
        Abraham fırtınası!
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi