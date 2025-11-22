Gizem Karaca: Kızının yüzünü ilk kez gösterdi

2017'de işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz yıl hamile olduğunu sevenleriyle paylaşarak mutluluğunu duyurmuştu.

Haziran ayında minik kızına Leyla adını veren Gizem Karaca, anne olmanın sevinciyle kucağına aldığı kızını doyasıya yaşamıştı.

Gizem Karaca, sosyal medya hesabından mutlu aile pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Karaca, kızı Leyla’nın yüzünü ilk kez gösterdiği paylaşımında; "Dayanamadım, güzel bir fotoğraf koydum. İlk defa yüzü belli, nazar boncuğu bırakın! Ufak da olsa bir böcüklenirse, bilirim" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram