Gizem Karaca, uykusuz geceyi böyle paylaştı İlk bebeği Leyla Yaz'ı geçtiğimiz aylarda kucağına alan oyuncu Gizem Karaca, kızıyla geçirdiği uykusuz bir gecenin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti; "Şimdi de benim ilgiye ihtiyacım vardır"

Habertürk Giriş: 23.07.2025 - 20:30 Güncelleme: 23.07.2025 - 20:30 facebook

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