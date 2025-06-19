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        Haberler Spor Voleybol Gizem Örge: İnşallah bu etabı namağlup kapatırız - Voleybol Haberleri

        Gizem Örge: İnşallah bu etabı namağlup kapatırız

        Milli voleybolcu Gizem Örge, Kanada maçıyla yollarına 6'da 6 devam ettiklerini belirterek, İstanbul'dan namağlup ayrılmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 22:15 Güncelleme: 19.06.2025 - 22:15
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        "İnşallah bu etabı namağlup kapatırız"
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Voleybol Milletler Ligi 2. haftasının 2. maçında Kanada’yı 3-0 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ardından milli voleybolcu Gizem Örge, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ADIMIZI FİNALE YAZDIRMAK İSTİYORUZ"

        Yaklaşık 2 ay sonra sahaya çıktığını belirten Örge, "Bireysel olarak 2 ay sonra ilk maçımdı. İstanbul’da seyircimizin önünde tekrar sahaya dönmek muhteşemdi. Heyecanlanmadım desem yalan olur. İstediğin kadar tecrübeli ol, böyle güzel bir atmosferde evinde oynamak ittiren bir güç oluyor. 6’da 6 ile yolumuza devam ediyoruz. İnşallah final etabını namağlup bitirip, adımızı finale yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.

        "GELECEK İÇİN UMUT VERİYORLAR"

        Takımdaki genç voleybolcularla aralarında muhteşem bir uyum olduğunu ifade eden Örge, "Gençler aşırı tatlılar, saygılılar, yetenekliler. Hem enerji ve güç veriyor. Gelecek için umut veriyorlar. O yüzden tecrübeli isimlerle, genç ve yetenekli isimlerle harmanlanması voleybol ülkesi olarak ileri yıllarda da bizim işimize yarayacağını düşünüyorum. Onlar zaten çok heyecanlılar. Bizimle sistemde oynuyorlar. Onlar da yavaş yavaş öğreniyorlar. Onlara yardımcı olabileceğimiz her türlü yardımcı olmak istiyoruz. Onlar da çok çabuk adapte oluyorlar" şeklinde konuştu.

        "İNŞALLAH NAMAĞLUP TAMAMLARIZ"

        İstanbul’dan namağlup ayrılmak istediklerini söyleyen Gizem Örge, "Adım adım ilerlemek istiyoruz. Yarın Güney Kore’ye hazırlanacağız. Daha sonra Brezilya maçı var. İnşallah bu etabı namağlup kapatırız" ifadelerini kullandı.

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