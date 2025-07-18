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        Haberler Bilgi Yaşam Gizlenen nesneyi kaç saniyede bulabilirsiniz? Bu görselleri sadece çok dikkatli olanlar saniyeler içinde çözebiliyor!

        Gizlenen nesneyi kaç saniyede bulabilirsiniz? Bu görselleri sadece çok dikkatli olanlar saniyeler içinde çözebiliyor!

        Zihninizi test etmeye hazır mısınız? Görselde gizlenmiş nesneyi bulmak, dikkat seviyenizi ölçmenin eğlenceli bir yolu olabilir. Ancak unutmayın, bu tarz bulmacalar yalnızca en dikkatli gözlerin saniyeler içinde çözebileceği kadar zorlayıcı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:30
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        1

        1. Görseldeki yanlışlığı görebiliyor musunuz?

        2

        Cevap: İki tane ay bulunuyor!

        3

        2. Hangi yumurta diğerinden farklı?

        4

        Cevap:

        5

        3. Farklı olan zarı bulabilir misiniz?

        6

        Cevap:

        7

        4. 7 rakamını görüyor musunuz?

        8

        Cevap:

        9

        5. Fotoğraftakip 5 farkı bulabilir misiniz?

        10

        Cevap:

        11

        6. Hangi emoji farklı?

        12

        Cevap:

        13

        7. Bu görselde gizlenen kuşu bulabilir misiniz?

        14

        Cevap:

        15

        8. Bu karede yanlış olan ne?

        16

        Cevap: Geminin çıkması için çıkış çok dar!

        17

        9. Farklı olan kediyi bulabilir misiniz?

        18

        Cevap:

        Fotoğraf kaynak: Bright Side

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