Günümüzde kullanıcılar özel bilgilerin gizliliği konusunda bir hayli hassas. Eğer siz de tarayıcı kullanırken 'gizli mod' seçiyorsanız bir kez daha düşünün. Araştırmaya göre gizli mod etkinleştirildiğinde çevrimiçi etkinlikler ve kullanıcının konumu internet sağlayıcısı (ISS) tarafından işveren, oturum açılan web siteleri ve ziyaret edilen web sitelerine aktarılmaya devam ediyor.

Bu konuda en çok sabıkalı olan tarayıcı Chrome. Chrome’da yer alan gizli mod, web hizmetlerinin, arama motorlarının ya da ISS’lerin IP adresinizi, bir web hizmeti kullanırken etkinliğinizi ve bir web hizmetinde oturum açtığınızda kimliğinizi görmesine imkan tanıyor. Bir başka popüler tarayıcı olan Safari ise, tıpkı Chrome gibi gizli moda sahip. Ancak Safari’de mod etkinleştirildiğinde, tarayıcı kullanıcının geçmişinin görülmesini ve IP adresinin web siteleri veya çevrimiçi hizmetler tarafından görünmesini engelleyemiyor.

Microsoft geçtiğimiz yıl Chromium tabanlı Edge’i piyasaya sürdükten sonra, daha fazla kullanıcı inPrivate moduna sahip olan Edge’e geçmişti. Ancak durum burada da farklı değil. Zira Edge’in özel tarama modu ISS’nizin tarama etkinliğine ulaşmasına imkan tanıyor. Ayrıca tüm favoriler ve indirilen dosyalar da kaydedilerek oturum açılan tüm cihazlarda senkronize ediliyor.

Son zamanlarda gizlilik için en iyi tarayıcı olarak görülen Mozilla Firefox’ta yer alan gizli mod da kullanıcıları web siteleri ya da ISS’ler için anonim yapmıyor. Ayrıca bir siteyi özel bir pencerede işaretlemeniz durumunda, oturumu kapatsanız bile yer imlerine kaydediyor.

Çevrimiçi gizliliği korumanın en iyi yolu ise anonim bir tarayıcı kullanmak olarak görülüyor. Bunun yanında bir VPN kullanmak da iyi seçimlerin arasında yer alıyor. Zira VPN, IP adreslerinizi farkı bir yerle değiştirmeye olanak tanıyarak cihazlardan gönderilen tüm verilerin açık internet yerine VPN sağlayıcısının tünellerinden geçmesini sağlıyor ve kimliği gizli tutuyor.