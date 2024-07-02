Vanity Fair'e konuşan başrol oyuncusu Paul Mescal, filmi şu sözlerle anlattı: İnsanoğlu hayatta kalmak için ama aynı zamanda kazanmak için ne yapacak? Bunu arenada görüyoruz. Aynı zamanda karakterimin hikâyesinin dışında devam eden siyasi mücadelede de görüyoruz. Burada başka karakterlerin güç için çabaladığını ve çektiğini görüyorsunuz. İnsanlığa yer nerede? Aşk ve aile bağı için yer nerede? Sonuçta tüm bunlar açgözlülüğün ve gücün üstesinden gelebilecek mi? Bunlar çoğu zaman doğrudan birbirleriyle çatışır.