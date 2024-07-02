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        Haberler Dünyadan 'Gladyatör 2'de ilk kareler - Magazin haberleri

        'Gladyatör 2'den ilk kareler

        Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği devam filmi 'Gladyatör 2'den merakla beklenen ilk fotoğraflar paylaşıldı. Başrol oyuncusu Paul Mescal, ilk filmde Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan 'Commodus'un genç yeğeni 'Lucius'un yetişkin halini oynuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 09:42 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:24
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        73. Oscar Ödülleri’nden 'En İyi Film' ödülü dâhil, 5 ödülle dönen Russell Crowe başrollü 'Gladyatör' filminin devamından ilk fotoğraflar paylaşıldı.

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        İlk filmde olduğu gibi yine Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Gladyatör 2'nin (Gladiator 2) yayınlanan ilk karelerinde Paul Mescal, 'Lucius'u; Pedro Pascal, 'General Acacius'u; Denzel Washington, silah tüccarı 'Macrinus'u; Joseph Quinn, 'İmparator Geta'yı; Fred Hechinger, 'İmparator Caracalla'yı ve Connie Nielsen, 'Lucilla'yı canlandırırken görülüyor.

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        Vanity Fair'e konuşan başrol oyuncusu Paul Mescal, filmi şu sözlerle anlattı: İnsanoğlu hayatta kalmak için ama aynı zamanda kazanmak için ne yapacak? Bunu arenada görüyoruz. Aynı zamanda karakterimin hikâyesinin dışında devam eden siyasi mücadelede de görüyoruz. Burada başka karakterlerin güç için çabaladığını ve çektiğini görüyorsunuz. İnsanlığa yer nerede? Aşk ve aile bağı için yer nerede? Sonuçta tüm bunlar açgözlülüğün ve gücün üstesinden gelebilecek mi? Bunlar çoğu zaman doğrudan birbirleriyle çatışır.

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        2000 yapımı aksiyon filminin devamı olan 'Gladyatör 2', 22 Kasım 2024'te sinemalarda gösterime girecek.

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        Serinin ikinci devam halkasında, hikâye, orijinal filmdeki Connie Nielsen'ın karakteri 'Lucilla'nın oğlu 'Lucius' üzerinden ilerleyecek.

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        'Lucius', ilk filmde Russell Crowe’un canlandırdığı 'Maximus' tarafından öldürülen Roma lideri Joaquin Phoenix’in canlandırdığı 'Commodus’unun yeğeni.

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        İlk filmin sonunda Russell Crowe’un karakteri ölmüştü. İkinci filmde, 'Maximius'tan büyük ölçüde etkilenen 'Lucius', baş karakter oldu.

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        'Gladyatör 2'nin aksiyon sahneleri iddialı geliyor. Paramount'un uluslararası dağıtım başkanı Mark Viane, filmin, şimdiye kadar çekilmiş en büyük aksiyon sahnelerinden bazılarını içerdiğini söylemişti.

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        'Normal People'daki rolüyle üne kavuşan Mescal, 'Gladyatör'ün mirasını üstlenmenin göz korkutucu olduğunu kabul etmişti. Paul Mescal, geçen yıl Esquire'a yaptığı açıklamada, "Gerçekten heyecanlıyım ama filmin mirasından uzaklaşmak zor" demişti.

        #Paul Mescal
        #Gladyatör
        #gladyatör 2
        #Gladiator 2
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