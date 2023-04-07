'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nin ana caddesi yeni dönemde başlayan kazı çalışmalarıyla ayağa kaldırılıyor

ABONE OL
AA
  • 'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

    'Gladyatörler kenti' olarak bilinen ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da 1977'de başlayan kazı çalışmaları 12 ay devam ediyor.
  • 'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

    Helenistik, Roma, Bizans'ın yanı sıra Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte her yıl yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor, kentteki tarihi yapılar restore ediliyor.
  • 'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

    Stratonikeia Antik Kenti'ndeki yapılar, 3D teknolojisiyle ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor.
  • 'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

    "GEÇEN YIL 1216 ESER BULDUK"

    Stratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, tarihi alandaki değişik dönemlerden kalan yapıların bir bütün olarak korunduğunu söyledi.
  • 'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

    Geçen yıl verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Söğüt, "2022'de gün yüzüne çıkardığımız 1216 eseri Muğla Müzesi'ne teslim ettik. Bu yıl yeni başlamış olmamıza rağmen kazılarda 37 esere ulaştık. 
  • 'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

    Özellikle kentte Roma hamamı, batı cadde, meclis binası ve Ağa Konakları'nın olduğu esas şehrin merkezi, ana caddesi diyebileceğimiz alanı kazıyoruz" diye konuştu.

     
  • 'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

    Söğüt, kent içinde restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini, Valilik ve Yatağan Belediyesi ile proje yürüttüklerini dile getirdi.

     
  • 'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

    Antik kentte, Yatağan'ın mahallelerinden gelen kadınlarla çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Söğüt, "Çalışanlarımız genelde kadınlardan oluşuyor. Geçen yıl birlikte çok verimli bir süreç geçirdik. Bu yıl da aynı şekilde alanda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

     
  • 'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

    "ANTİK KENT VE YATAĞAN'IN TANITIMI İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

    Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz de kazı çalışmaları sayesinde birçok insanın hem evine ekmek götürdüğünü hem de tarihi ve kültürel yerlerin daha iyi bir şekilde temizlenip düzenlendiğini kaydetti.

     
  • 'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

    Stratonikeia'nın Muğla'nın en önemli antik kenti olduğuna inandıklarını dile getiren Toksöz, şunları söyledi:

     
  • 'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

    "10-16 Nisan'da Yatağan olarak ilk kez Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'e katılacağız. Fuarda Valiliğimizin standının girişini Stratonikeia'nın giriş kapısı olarak düzenledik. 
  • 'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

    Gelen turistlerin iyi vakit geçirebileceği, gezeceği, tarihi dokusuyla anlayabileceği bir ortam yaratmaya gayret ettik. Ufak nüanslara da dikkati çektik. Antik kent bir vatandaşın, turistin gelip akşama kadar vakit geçirebileceği, tarihi ve kültürel manada kendini doyurabileceği bir şehir haline geldi."

     
  • 'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

    Toksöz, antik kent meydanındaki köy kahvehanesini restore ettiklerini, muhtarlık konağının restorasyon çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
  • 'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.