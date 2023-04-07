'Gladyatörler kenti'nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı

"ANTİK KENT VE YATAĞAN'IN TANITIMI İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz de kazı çalışmaları sayesinde birçok insanın hem evine ekmek götürdüğünü hem de tarihi ve kültürel yerlerin daha iyi bir şekilde temizlenip düzenlendiğini kaydetti.