Muğla'nın Yatağan ilçesinde dünyanın en büyük mermer şehri olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatro gün ışığına çıkarılıyor.

AA'nın haberine göre, UNESCO Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "Gladyatörler Şehri" olarak da bilinen Strakonikeia Antik Kenti'nde 12 ay kazı çalışması yürütülüyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdüren Stratonikeia Antik Kenti'nde, 3 bin yıl öncesine ait birçok eser kazı çalışmalarında bulundu.

Kazı çalışmalarının devam ettiği kentte, 2 bin 200 yıllık antik tiyatro, hazırlanan proje kapsamında yürütülen restorasyon çalışmasıyla eski ihtişamına kavuşturulacak.

UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'ndeki antik kent Stratonikeia'da kazı çalışmalarına başkanlık yapan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeia'nın, Anadolu'nun yerli halkı Karialılar ve Leleglere ait bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Antik kentte bir taraftan kazı, diğer yandan da önemli yapıların ayağa kaldırıldığı restorasyon çalışması yürüttüklerini belirten Söğüt, Stratonikeia'nın yaşayan bir arkeoloji kenti olduğunu dile getirdi.

Söğüt, çalışmaların restoratör, konservatör ve konularının uzmanları gözetiminde yürütüldüğünü kaydetti.

Stratonikeia Antik Kenti'nin tarihin çeşitli dönemlerinde yaşanan depremlerden ağır hasar gördüğünü anlatan Söğüt, "Bu deprem izlerinin en belirgin yeri ise antik tiyatro. Muğla Kültür Turizm Müdürlüğünün bünyesinde, Güney Ege Kalkınma Ajansının desteğiyle tiyatroyu eski ihtişamına kavuşturacağız" dedi.

Tiyatroda 2 bin 400 yıl öncesine ait kalıntıların da bulunduğuna dikkati çeken Söğüt, şunları dile getirdi:

"2 bin 200 yıl öncesine ait buradaki tiyatronun varlığını biz biliyoruz. Özellikle 2 bin yıl öncesinde tiyatro 3 katlı sahne binasıyla birlikte anıtsal bir yapı olarak en gösterişli yapılardan biri haline geliyor. Arkasında bir de tapınak terasının inşa edildiğini biliyoruz. Bu alanda tiyatroyla ilgili çalışmaları tamamlayacağız. Aşamalar halinde restorasyonu gerçekleştireceğiz".

Çalışmalar kapsamında tiyatrodaki blokların sağlamlarını kontrol edeceklerini aktaran Söğüt, daha sonra var olan blokların kendi yerlerine konulacağını, eksik kalan kısımların tamamlanacağını vurguladı.

Söğüt, proje maliyetinin 3 milyon 50 bin lira olduğunu, bunan 2 milyon lirasının GEKA'dan 1 milyon 50 bin lirasının ise Kültür Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğünden karşılandığını ifade etti.