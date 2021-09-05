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Bankadan yapılan açıklamada, dünyanın en saygın organizasyonlarından biri olan Global Finance tarafından beş ayrı kategoride ödülün kazanıldığı belirtildi. Beşinci kez üst üste “Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası” ödülüne layık görülen banka, “Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası” ödülünün yanı sıra ayrıca, “Fatura Ödeme ve Sunumda Batı Avrupa'daki En İyi Dijital Banka”, “Türkiye’nin En İyi Kurumsal Dijital Bankası”, “Çevrimiçi Yatırım Yönetim Hizmetlerinde Batı Avrupa'daki En İyi Kurumsal Dijital Banka” ve “Batı Avrupa'nın En İyi Entegre Kurumsal Bankacılık Sitesi” ödüllerinin de sahibi oldu.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, aldıkları ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada; “Yapı Kredi olarak yenilikçi ruhumuzla kurulduğumuz günden beri her alanda sınırları kaldırmaya odaklanıyoruz. Teknolojik altyapıya önem vermemiz nedeniyle dijital kanallara yaptığımız yatırımları hız kesmeden sürdürüyoruz. Müşterilerimizin dijital bankacılık alanındaki ihtiyaç ve isteklerini dinliyor, istedikleri yerden istedikleri zaman bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyoruz. İnsan hayatına değer katarak müşterilerimize kusursuz bir bankacılık deneyimi yaşatıyoruz. Global Finance gibi prestijli bir organizasyon tarafından beş kategoride ödül kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle üst üste beşinci kez layık görüldüğümüz “Türkiye’nin Dijital Bankası” unvanıyla Türk bankacılık sistemini temsil etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de var gücümüzle çalışmaya ve ülke ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz.” dedi