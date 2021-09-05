Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para Bankacılık
ABONE OL

Global Finance'den Yapı Kredi'ye en iyi dijital bankası ödülü

Yapı Kredi, Global Finance tarafından beş ayrı kategoride ödül kazandı. Banka Beşinci kez üst üste “Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası” ödülüne layık görüldü

Global Finance'den Yapı Kredi'ye en iyi dijital bankası ödülü
HABERTURK.COM

Bankadan yapılan açıklamada, dünyanın en saygın organizasyonlarından biri olan Global Finance tarafından beş ayrı kategoride ödülün kazanıldığı belirtildi. Beşinci kez üst üste “Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası” ödülüne layık görülen banka, “Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası” ödülünün yanı sıra ayrıca, “Fatura Ödeme ve Sunumda Batı Avrupa'daki En İyi Dijital Banka”, “Türkiye’nin En İyi Kurumsal Dijital Bankası”, “Çevrimiçi Yatırım Yönetim Hizmetlerinde Batı Avrupa'daki En İyi Kurumsal Dijital Banka” ve “Batı Avrupa'nın En İyi Entegre Kurumsal Bankacılık Sitesi” ödüllerinin de sahibi oldu.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, aldıkları ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada; “Yapı Kredi olarak yenilikçi ruhumuzla kurulduğumuz günden beri her alanda sınırları kaldırmaya odaklanıyoruz. Teknolojik altyapıya önem vermemiz nedeniyle dijital kanallara yaptığımız yatırımları hız kesmeden sürdürüyoruz. Müşterilerimizin dijital bankacılık alanındaki ihtiyaç ve isteklerini dinliyor, istedikleri yerden istedikleri zaman bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyoruz. İnsan hayatına değer katarak müşterilerimize kusursuz bir bankacılık deneyimi yaşatıyoruz. Global Finance gibi prestijli bir organizasyon tarafından beş kategoride ödül kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle üst üste beşinci kez layık görüldüğümüz “Türkiye’nin Dijital Bankası” unvanıyla Türk bankacılık sistemini temsil etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de var gücümüzle çalışmaya ve ülke ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz.” dedi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bu fonların kazançlarından vergi alınmayacak
PARA Bu fonların kazançlarından vergi alınmayacak
KREDİ FAİZ ORANLARI 4 Eylül 2021: Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları
PARA Bankaların kredi faiz oranları
Merkez Bankası rezervleri 118,3 milyar dolar oldu
PARA TCMB'nin toplam rezervleri açıklandı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
PARA Bankaların döviz mevduatı azaldı
Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
PARA Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
Merkez Bankası'ndan repo ihalesiyle piyasaya 82 milyar lira
PARA TCMB'den yeni repo ihalesi
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
PARA Piyasalarda 'artan vaka' endişesi
KREDİ FAİZ ORANLARI 3 Eylül 2021: Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları GÜNCEL
PARA Bankaların kredi faiz oranları
TCMB'den yeni repo ihalesi
PARA Merkez'den piyasaya 53 milyar TL
Uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin 2021 büyüme tahmininde yeni revizyonlara gitti
PARA Uluslararası kuruluşlardan Türkiye revizyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.