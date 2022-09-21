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'Global marka olmak en büyük hedefimiz'

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, global bir marka olmayı hedeflediklerini söyledi. Arzum 55. Yıl Sergisi'nin açılışında konuşan Kolbaşı ''Tasarım, teknoloji ve inovasyon en çok önem verdiğimiz kavramlar'' dedi

'Global marka olmak en büyük hedefimiz'
HABERTURK.COM

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 55’inci yılına özel bir sergi açtı. İstanbul Galataport’ta, 55 farklı tasarımın yer aldığı sergi 23 Eylül'e kadar devam edecek. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı serginin açılışında yaptığı konuşmada “Önümüzdeki dönemde hedeflerimizin merkezine; istikrarlı, sürdürülebilir büyümeyi alarak global marka olma yolunda emin adımlarla yürümeye, ürün çeşitliliğimizle her kesimden tüketiciye hitap etmeye, toplumun tamamını kapsamaya devam edeceğiz” dedi.

'TASARIM, TEKNOLOJİ VE İNOVASYONA ÖNEM VERİYORUZ'

Temeli, 1950’li yılların başlarında Kazım Kolbaşı, Kemal Kolbaşı ve İbrahim Kolbaşı tarafından atılan Arzum’un 1966’da yerli bir marka olarak doğduğunu hatırlatan Kolbaşı; “Global bir marka olmak en büyük hedefimiz. Tasarım, teknoloji ve inovasyon en çok önem verdiğimiz kavramlar. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli tasarımcılarıyla çalışıyoruz. Birlikte ilkleri tasarlayarak sektöre öncülük ediyor, trendleri belirliyoruz. Bu da bize büyük gurur veriyor” dedi.

Arzum’un hikâyesini kitapla ölümsüzleştirdiklerini söyleyen Kolbaşı, misyonlarının Türk kahvesi kültürünü tüm dünyaya yaymak olduğunu vurguladı.

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