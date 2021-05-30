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TCL, Tekirdağ'da akıllı telefon üretimine başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL’nin Tekirdağ'da akıllı telefon üretimine başladığını açıkladı ve global markalara çağrıda bulundu. Varank, "Çok çeşitli teşvikler ve avantajlar sağlıyoruz. Sadece Türkiye pazarını değil, Türkiye'den ihracatı da düşünün. Yerli tedarikçileri artırarak verimli üretin, maliyetleri düşürün." dedi.

Global markaların Türkiye'de akıllı telefon üretimlerine bir yenisi daha eklendi
Türkiye'de bir marka daha akıllı telefon üretecek
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AA

Dünyada hızla büyüyen tüketici elektroniği sektörünün Türkiye'ye ilgisi devam ediyor. Uzak Doğulu küresel oyuncuların ardından mobil cihazlar konusunda uzman bir başka teknoloji devi TCL'nin de tercihi Türkiye oldu. Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL, akıllı telefon üretimine başladı.

Varank, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy OSB'de TCL markasıyla üretime başlayan tesisi ziyaret etti. Ziyarette, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, TCL Avrupa Başkanı Frank Zhang, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, üretim tesisi ve ürünler hakkında Bakan Varank’a bilgi verdi.

Tesiste incelemelerde bulunan Varank, üretim bandından inen telefonları imzaladı.

KAPASİTE 450 BİN, HEDEF 1 MİLYON TELEFON

Varank, daha sonra yaptığı değerlendirmede akıllı telefon pazarında global markaların yatırımlarını Türkiye'ye çekmeye başladıklarını, pazarın dünyada ve Türkiye'de gittikçe büyümeye devam ettiğini belirterek, "TCL, Arçelik ile bir iş birliğine girişti ve beraberce üretim gerçekleştiriyorlar. Buranın yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon. Şu anda SKD sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor ama önümüzdeki dönemde hem CKD sistemiyle daha fazla parçayı Türkiye’ye getirip burada montajını gerçekleştirecekler hem de 2022 yılında üretim kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarma niyetleri var." diye konuştu.

TCL'nin hem Çin'de hem de global anlamda önemli bir marka olduğunu vurgulayan Varank, "Özellikle LCD sektöründe ve televizyon pazarında çok güçlüler. Türkiye'de de hem televizyon hem de akıllı telefon pazarında kendi üretimleriyle faaliyet göstermeye başlıyorlar." ifadesini kulandı.

"TÜRKİYE'NİN AVANTAJLARINDAN FAYDALANININ"

Varank, global markalara ve yerli üreticilere çok çeşitli teşvik ve avantajlar sağladıklarını kaydederek, "Global markalara şu tavsiyemiz var: Sadece Türkiye pazarını düşünmeyin, özellikle Türkiye'den ihracatı düşünün ve yerli tedarikçileri artırarak hem markanızı çok daha verimli bir şekilde ülkemizde üretin hem de maliyetlerinizi düşürün. Bu sayede de globalde yaptığınız pazar yarışında Türkiye'nin avantajlarından faydalanın." çağrısını yaptı.

Farklı markaların yatırım stratejilerinde planladıkları aksiyonlar, hedef büyütme niyetleri olduğunu anlatan Varank, Bakanlık olarak, hükümetin diğer birimleriyle birlikte global markaların Türkiye'de teknoloji yatırımlarını daha da artırmaları için ellerinden gelen gayreti göstereceklerine dikkati çekti.

ÖNCE TÜRKİYE PAZARI SONRA İHRACAT

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Ebiçlioğlu, TCL'nin televizyon ve cep telefonunda dünyanın önemli üreticilerinden olduğunu ifade ederek, "Kendileriyle öncelikle Türkiye pazarı, bilahare ihracat olmak üzere iş birliği başlattık. Kendi üretim tesislerimizde TCL markalı cep telefonu üretimine başladık." dedi.

TCL Avrupa Başkanı Zhang, hükümetin kendilerine yerel bir ortakla çalışma konusunda birçok kolaylık sağladığına işaret ederek, bunun Türkiye'de yatırım yapmalarında kendilerine daha fazla güven verdiğini vurguladı.

TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Tunca, "Bakanımızın da teşvikleriyle ilk cep telefonumuzun test üretimlerini tamamladık. Arçelik'in katma değeri ve TCL'nin teknik yetkinlikleriyle Türk kullanıcılarla buluşmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Yıl sonuna kadar 4 cep telefonu modelimizi Türkiye’de üretmiş olacağız." diye konuştu.

TCL İLE ARÇELİK'İN GÜÇ BİRLİĞİ

TCL, dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Televizyon ve mobil cihazları 160’tan fazla ülkede satılan TCL’nin ses cihazları ve akıllı ev ürünleri de bulunuyor. TCL’nin güç birliği yaptığı Arçelik de 12 markası ve dünya çapında 30 bin çalışanı ile 150’ye yakın ülkede ürünlerini satıyor. TCL ile Arçelik birlikteliğinin gelecek dönemde daha da gelişeceği ifade ediliyor.

Varank’a ziyaretinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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