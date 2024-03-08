Tortilla, Meksika mutfağına özgü yaygın bir yemek tabanıdır. Mısır unu veya buğday unuyla hazırlanıp genellikle doldurularak servis edilen bu yiyecek, sabah veya akşam fark etmeksizin iyi bir yemek alternatifi olabilir. Ancak buğday unu dokunan insanlar için glütensiz bir tarif daha iyi bir seçenektir. İşte, pirinç tortillanın yapılışı...