Yapay zeka ile güçlendirilmiş, 12MP ve 8MP’lik çift kameraya sahip GM 9 Pro, satışa sunuldu. Fotoğraf performansından 91 puan, Video Görüntü Sabitleme'den (EIS) ise 90 puan alarak, ilk günden global markaların üst segment pek çok ürününü geride bıraktı.

Dolby Vision ve 6.01 inç AMOLED ekranı ile geniş renk paletine sahip olan GM 9 Pro; Dolby Vision HDR ile yüksek kaliteli görüntü sağlayarak, renk kontrastlarını gözün algılayabileceği en iyi seviyede sunuyor. Gelişmiş Kryo işlemci mimarisine sahip, Qualcomm Snapdragon SDM660 ile yüksek performans sunan GM 9 Pro; 4GB RAM ve 64GB dahili hafızası ile en zorlayıcı oyunlarda bile etkin performans sağlıyor.

3800 mAh pili ile yüksek pil kapasitesi sunan GM 9 Pro, 20 saate kadar kesintisiz video izleme olanağı sunuyor. GM 9 Pro ayrıca, Dolby Atmos ve çift hoparlör ile üç boyutlu ses deneyimine her an ulaşmayı sağlıyor.

Tavsiye edilen KDV dahil 2.899 TL fiyata sahip GM 9 Pro, zincir teknoloji marketleri ve seçkin cep telefonu mağazalarının yanı sıra; operatörlerin satış noktalarından da taksit avantajıyla satın alınabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ