Go Ahead Eagles - Volendam maçı ne zaman?

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Go Ahead Eagles, 07 Eylül 2018 Cuma günü Volendam takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Go Ahead Eagles 9 puanla 1. sırada, Volendam 1 puanla 17. sırada bulunuyor. Go Ahead Eagles son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Volendam, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 255 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Go Ahead Eagles kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.60, Volendam sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Go Ahead Eagles son haftadaki Den Bosch müsabasında 1-2 yenildi.

Volendam ise Almere City (Omniworld) maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Go Ahead Eagles, 5 gol attı ve 0 gol yedi.

Volendam ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Volendam, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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