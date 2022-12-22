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GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

GOAL tarafından her yıl düzenlenen ve geçtiğimiz 12 ay boyunca dünyadaki en iyi 50 oyuncuyu taraftarlara oylatan GOAL50, geçtiğimiz yılların Dünya Kupası efsanelerine saygı duruşunda bulunmak üzere bir defaya mahsus "Dünya Kupası Harikaları" kategorisini de ekledi. Her kategorideki oyuncu eşleşmelerinde en fazla oyu alan futbolcu, GOAL50 2022'nin galibi oldu. İşte -Dünya Kupası Harikaları'nın son puan durumu ve kazananı

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  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    50. Ahn Jung-Hwan - Güney Kore
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    49. Sami Al Jaber - Suudi Arabistan
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    48. Paul McGrath - İrlanda
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    47. Landon Donovan - ABD
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    46. Rashidi Yekini - Nijerya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    45. Luis Hernández - Meksika
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    44. Salvatore Schillaci- İtalya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    43. Iván Zamorano - Şili
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    42. Paul Gascoigne - İngiltere
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    41. Geoff Hurst - İngiltere
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    40. Daniel Passarella - Arjantin
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    39. Gheorghe Hagi - Romanya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    38. Hugo Sanchez - Meksika
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    37. Claudio Caniggia - Arjantin
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    36. Marcel Desailly - Fransa
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    35. Didier Deschamps - Fransa
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    34. Gary Lineker - İngiltere
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    33. Bobby Moore - İngiltere
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    32. Roger Milla - Kamerun
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    31. Mario Kempes - Arjantin
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    30. Diego Forlán - Uruguay
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    29. Paolo Rossi - İtalya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    28. Bastian Schweinsteiger - Almanya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    27. Lilian Thuram - Fransa
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    26. Dunga - Brezilya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    25. David Villa - ispanya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    24. Bobby Charlton - İngiltere
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    23. Eusébio - Portekiz
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    22. Dennis Bergkamp - Hollanda
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    21. Roberto Baggio - İtalya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    20. Garrincha - Brezilya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    19. Miroslav Klose - Almanya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    18. Fabio Cannavaro - İtalya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    17. Oliver Kahn - Almanya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    16. Alessandro Del Piero - İtalya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    15. Lothar Matthaus - Almanya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    14. Gabriel Batistuta - Arjantin
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    13. Romário - Brezilya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    12. Gerd Müller - Almanya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    11. Franz Beckenbauer - Almanya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    10. Rivaldo - Brezilya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    9. Gianluigi Buffon - İtalya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    8. Xavi - İspanya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    7. Andrés Iniesta - İspanya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    6. Johan Cruyff - Hollanda
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    5. Ronaldinho Gaúcho - Brezilya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    4. Zinedine Zidane - Fransa
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    3. Ronaldo - Brezilya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    2. Pelé - Brezilya
  • Dünya Kupası tarihinin en iyi 50 futbolcusu - GOAL50 2022'de "En iyi Dünya Kupası Harikaları" belli oldu

    1. Diego Maradona - Arjantin

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