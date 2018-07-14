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Çiftçi, şu ana kadar kazı alanında ilk tapınağın ve ilk yerleşim yerinin tespit edildiğini vurgulayarak, "Kazı alanı çok geniş. Belki buradaki çalışmalar yüzyıllarca sürecek. Bu alan çok zengin, sadece birkaç yıllık bir kazı çalışmasıyla tüm detayların ortaya çıkması mümkün değil, bunun farkındayız.