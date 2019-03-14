RJ Models, hazırlıkları uzun süredir devam eden Göbeklitepe maketini 12-15 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'de görücüye çıkardı.

Fuarda büyük ilgi gören Göbeklitepe Maketi'ni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank da ziyaret etti. Beğenilerini dile getiren Bakan Kurum, maketi inceleyerek bilgiler aldı.

1000 PARÇALIK MAKET 1600 SAATTE TAMAMLANDI

RJ Models'ın Hong Kong'daki fabrikasında üretilen ve yaklaşık 1.000 parçadan oluşan Göbeklitepe'nin maketi için 20 kişilik bir ekip tam 1.600 saat çalıştı. 2.5x1.5 metre ölçülerindeki maketin hazırlanışında, Göbeklitepe ziyaretçi merkezi için özel hazırlanan materyaller ve Şanlıurfa Müzesi'nde bulunan çizimleri baz alındı.

Göbeklitepe maketine ilişkin konuşan RJ Models Bölgesel Ortaklarından Uğur Maslamani, "Aylar süren çalışmalar sonucu hazırladığımız Göbeklitepe'nin maketi MIPIM'de ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Standımızı ziyaret edenler sadece maketle değil Göbeklitepe'yle ilgili de bilgi almak istedi. Çalışmalarımızın böyle sonuç vermesinden büyük mutluluk duyuyoruz" diyerek konuştu.

RJ Models Bölgesel Ortaklarından Hakan Özkan ise 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi nedeniyle bu maketin Türkiye'nin ve bölgenin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.