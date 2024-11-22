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        Haberler Gündem Güncel Göç İdaresi'nden geçici koruma altında bulunan Suriyelilere ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        Göç İdaresi Başkanlığı iddialara yanıt verdi: Türkiye'de kaç Suriyeli var?

        İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, geçici koruma altında bulunan 2 milyon 935 bin 742 Suriyelinin içerisinde Türkiye'de doğan çocuklarının da yer aldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:48 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:48
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        Türkiye'de kaç Suriyeli var? Göç İdaresi'nden açıklama
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        Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilere ilişkin açıklama yaptı.

        Başkanlığın açıklamasında Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısına ilişkin ortaya atılan gerçek dışı iddialarla ilgili açıklama yapma ihtiyacının duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığınca yürütülen tüm iş ve işlemlerin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile ilgili diğer mevzuatlara uygun yapıldığı ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların kayıt işlemlerinin de Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 21. maddesi kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Bahse konu maddede geçici korumadan yararlananların, Türkiye'de doğan çocuklarının geçici koruma kayıtlarının en kısa sürede yapılmasının hüküm altına alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

        "Bu kapsamda, il göç idaresi müdürlükleri tarafından, hastaneden alınan doğum bildirim formu ve ilgili diğer evrak ile birlikte yeni doğan çocuğun kaydı, tüm bilgileri içerecek şekilde GöçNet veri tabanı sistemine işlenmekte ve söz konusu çocuklara yabancı kimlik numarasını içeren geçici koruma kimlik belgesi düzenlenmektedir. Yukarıdaki açıklamadan anlaşılacağı üzere, ülkemizdeki geçici koruma altında bulunan 2 milyon 935 bin 742 Suriyeli sayısının içerisinde geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye'de doğan çocukları da yer almaktadır. Başkanlığımız tarafından şeffaf bir şekilde internet sitesinden paylaşılan ve her hafta düzenli olarak güncellenen ülkemizdeki yabancı sayılarının dışında, kamuoyu ile paylaşılan sayıların tamamı gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur."

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        #Göç İdaresi
        #Suriyeli
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