SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
göçmen
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Göçmenlere 'e-tezgah'

Göçmenlerin işlemlerini gerçekleştirme bahanesiyle site açarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 14 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü tutuklandı. Zanlıların sitenin patronu olarak gösterdikleri kişinin, para ile tutulan sahte bir patron olduğu belirlendi

27.10.2018 - 12:35 | Güncelleme: AA

Sahte internet sitesi açarak göçmenlerin işlemlerini gerçekleştirmek bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, göçmenlerin Türkiye'de ikamet ve çalışma izni almak, varlıklarını Türkiye'ye getirmek gibi işlemlerini gerçekleştirdikleri resmi sitenin sahtesi açılarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün "www.goc.gov.tr" internet sitesine benzeyen "www.giv.com.tr" uzantılı sahte site açtıkları belirlendi.

14 GÖZALTI

Çalışma sonucu şüphelilerin faaliyetlerini Çankaya Atatürk Bulvarı'ndaki iş hanında kurdukları bürodan yürüttükleri tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, dolandırıcılıkta kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden patronlar Ali Emre T. ve Hüseyin E. ile Yunus Y. tutuklandı, muhasebeci Cemre Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büroda müşteri temsilcisi oldukları öğrenilen diğer şüpheliler ise savcılıkça salıverildi.

SAHTE PATRON DETAYI

Zanlı Yunus Y'nin olası polis operasyonunda kendisini iş yeri patronu olarak tanıtacağı, bu görevi dolayısıyla kendisine maaş bağlandığı belirlendi.

Bürodaki müşteri temsilcilerinin ise 2 bin lira maaş ve aylık 8 bin liraya kadar primle çalıştıkları anlaşıldı.

Polis ekipleri, zanlıların, işlemlerini gerçekleştirmek için kendileriyle irtibat kuran kişilerden 410 lira aldıklarını tespit etti.

Dolandırıcılık çetesinin, gece saatlerinde internet arama motoruna reklam vererek sahte sitenin arama sonuçları kısmında ilk sırada yer almasını sağladıkları belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X