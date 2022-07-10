Kurt üzümünün faydaları 0:00 / 0:00

Sofralarımıza konuk olan ve sağlığa da birçok faydası bulunan meyveler hakkında çeşitli bilgiler sıklıkla araştırılmaktadır. Bu meyvelerden biri de goji berrydir. Goji berry ile ilgili bilgiler merak konusu olmaktadır.

Birçok kişi tarafından goji berry nedir, goji berry zayıflatır mı gibi soruların yanıtları araştırılmaktadır. Bu soruların yanıtlarını ve kurt üzümü ne kadar tüketilmeli, goji berry nasıl kullanılır gibi bilgileri sizler için yazımızda derledik. İşte o yanıtlar ve goji berry faydaları…

Goji Berry Nedir?

Goji berry, Türkiye’de bilinen ismiyle kurt üzümü anavatanı Tibet olan ve üretiminin büyük çoğunluğu Çin’de gerçekleşen bir meyvedir. Tadı kiraz, muz ve yaban mersininin karışımı olarak tarif edilen bu meyve genellikle kurutularak tüketilir. Goji berry suyu da tüketim şekilleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde de üretimi yapılan gojy berry diğer ismiyle kurt üzümü C vitamini, A vitamini, magnezyum, çinko, bakır, demir, potasyum, beta karoten içeriği ve içinde bulunan antioksidanlarla dikkat çekmektedir. Bu nedenle de sağlık kaynağı olarak adlandırılabilecek bu meyvenin birçok faydası bulunmaktadır. İşte kurt üzümü (gojy berry) faydaları…

Kurt Üzümü Faydaları

İçeriğindeki C vitamini ve antioksidan maddeler nedeniyle bağışıklığı güçlendirerek hastalıklarla mücadele etmeye destek verir.

İçinde bulunan vitamin ve mineraller ile antioksidan maddeler sayesinde kaygı bozuklukları ve depresyona iyi geldiği bilinmektedir.

Kan şekerini dengeleyerek ani şeker düzensizliklerinin önüne geçebilir.

Karaciğer yağlanmalarına iyi gelir. Özellikle de alkolden kaynaklanan karaciğer hasarının önlenmesinde yardımcıdır. Karaciğerde oluşan tümörlerdeki büyümelerin engellenmesi üzerinde de etkili olduğu gözlenmiştir.

İçeriğindeki A vitamini, antioksidan maddeler ve beta karoten sayesinde göz sağlığı için oldukça önemlidir. Görmeyi güçlendirdiği gibi göze zararlı ışınların olumsuz etkilerini de azalttığı bilinmektedir.

Cilt yapısını güzelleştirir ve ciltte oluşabilecek hasarların önüne geçer.

İçeriğinde bulunan aminoasitler yağ yakımına olumlu etkilerde bulunur. Bu şekilde de zayıflamaya yardımcı bir besin maddesidir.

Enerji vererek dinçliği arttırır.

Kas gelişimine katkı sağlar.

Goji Berry Nasıl Kullanılır?

Faydaları saymakla bitmeyen ve sağlık üzerinde çokça olumlu etkisi bulunan gojy berry diğer ismiyle kurt üzümünün kullanım şekli merak konusudur. Birçok kişi bu besin maddesini nasıl kullanacağını merak etmektedir. Gojy berry genellikle kurutulmuş olarak satılmaktadır. Bu şekilde atıtırmalık olarak tüketilebileceği gibi yoğurtlara, yulaflara, yemeklere ya da suya eklenerek de tüketilebilir.

Kurt üzümü ne kadar tüketilmeli sorusu da kişiler tarafından araştırılmaktadır. Kurt üzümü günde bir avucu aşmayacak şekilde kullanımı önerilmektedir.

Kurt Üzümü Zararları

Birçok derde şifa olan kurt üzümü (gojy berry) bazı durumlarda ve bazı kişiler için zararlı olabilmektedir. Kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan Warfarin gibi ilaçlarla etkileşime girebilen bir meyvedir. O nedenle bu gruptaki ilaçları kullanna kişilerin gojy berry tüketmemesi gerekmektedir.

Aynı zamanda bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara girebilen bir meyve olduğundan alerjik bünyeye sahip kişilerin kullanmaması ya da kullanmadan önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. İçeriğindeki bazı maddeler nedeniyle düşük yapılmasına neden olabilir. Bu nedenle hamileler tarafından kullanılmaması gerekmektedir.

Tansiyon ilaçlarının etkilerini artırıcı özelliği bulunabilir bu nedenle ani tansiyon düşmelerini tetikleyebilir. Tansiyon ilacı kullanan kişilerin kurt üzümü tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Kan şekerini düşürücü özelliği olduğu için diyabet ilacı kullanan kişilerin de şekerlerinin fazla ve ani düşmesine neden olabilir. Bu nedenle diyabet ilacı kullanan kişilerin gojy berry meyvesi tüketmeden önce doktora danışmaları önerilmektedir.