Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gökberk Demirci, sevgilisiyle Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili üzüntüsünü dile getirdi; "Çok üzgünüz hayatını kaybeden herkesin başı sağ olsun, bütün yakınlarına baş sağlığı dilerim."

"KENDİ ÇİZGİMDE HER KARAKTERİ OYNARIM"

Ardından iş temposuyla ilgili konulan Gökberk Demirci; "Bizimkisi biraz tatlı yoğunluklar sonuçta sevdiğimiz işi yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Boş zamanlarımda genellikle daha az plan, program alarmsız hayat tercih ediyorum, dinleniyorum. o yorgunluktan şikâyetim yok çünkü iş sonuçta, Ben 'Ne çıkarsa bahtıma' diyeceğim. Benim 'en'im yoktur 'en'lerim vardır kendi çizgimizde her karakter olabilir ben bir oyuncuyum gelen işler dahilinde sergilediğim performansa bağlı bir oyuncuyum" diye konuştu.

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"BU MEVZULAR BİZİ AŞAR"

Gökberk Demirci, son dönemde gündem olan oyunculuk sektöründe tekelleşmenin olduğu tartışmasıyla ilgili de; "Ben bu konuların çok uzağındayım. Bizi aşan mevzular. Ben mütevazi hayat yaşayan bir insanım. Kendi önümüzden yemeyi biliyoruz beni aşıyor" ifadelerini kullandı.

"İFADESİ ÇOK PLANI YOK"

Yeni birlikteliği ile ilgili de konuşan Gökberk Demirci, "Ne açık ne kapalı güzel tam tadında gidiyor. Daha çok yeni. Mutluyum, herkesin gönlündeki ilişkiyi nasip eder Allah inşallah. İnsanı çok tamamlayan iyi hissettiren bir şey" dedi. Demirci, 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili ise "İfadesi çok planı yok diyeyim" ifadelerini kullandı.