Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gökberk Demirci'den tekelleşme yorumu: Bu mevzular bizi aşar - Magazin haberleri

        Gökberk Demirci: Bu mevzular bizi aşar

        Gökberk Demirci, son dönemde gündem olan oyunculuk sektöründeki tekelleşme olduğu tartışmasıyla ilgili konuştu. Demirci; "Ben bu konuların çok uzağındayım. Bizi aşan mevzular" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 09:37 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu mevzular bizi aşar"
        ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gökberk Demirci, sevgilisiyle Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili üzüntüsünü dile getirdi; "Çok üzgünüz hayatını kaybeden herkesin başı sağ olsun, bütün yakınlarına baş sağlığı dilerim."

        "KENDİ ÇİZGİMDE HER KARAKTERİ OYNARIM"

        Ardından iş temposuyla ilgili konulan Gökberk Demirci; "Bizimkisi biraz tatlı yoğunluklar sonuçta sevdiğimiz işi yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Boş zamanlarımda genellikle daha az plan, program alarmsız hayat tercih ediyorum, dinleniyorum. o yorgunluktan şikâyetim yok çünkü iş sonuçta, Ben 'Ne çıkarsa bahtıma' diyeceğim. Benim 'en'im yoktur 'en'lerim vardır kendi çizgimizde her karakter olabilir ben bir oyuncuyum gelen işler dahilinde sergilediğim performansa bağlı bir oyuncuyum" diye konuştu.

        REKLAM

        "BU MEVZULAR BİZİ AŞAR"

        Gökberk Demirci, son dönemde gündem olan oyunculuk sektöründe tekelleşmenin olduğu tartışmasıyla ilgili de; "Ben bu konuların çok uzağındayım. Bizi aşan mevzular. Ben mütevazi hayat yaşayan bir insanım. Kendi önümüzden yemeyi biliyoruz beni aşıyor" ifadelerini kullandı.

        "İFADESİ ÇOK PLANI YOK"

        Yeni birlikteliği ile ilgili de konuşan Gökberk Demirci, "Ne açık ne kapalı güzel tam tadında gidiyor. Daha çok yeni. Mutluyum, herkesin gönlündeki ilişkiyi nasip eder Allah inşallah. İnsanı çok tamamlayan iyi hissettiren bir şey" dedi. Demirci, 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili ise "İfadesi çok planı yok diyeyim" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gökberk Demirci
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kayıpları var!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kayıpları var!
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        NATO: Kriz durumundayız
        NATO: Kriz durumundayız
        5 kurşunla öldürülmüştü! Katilinin adını söylemiş!
        5 kurşunla öldürülmüştü! Katilinin adını söylemiş!
        Trump Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
        Trump Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        "Biden korkunç bir iş yaptı"
        "Biden korkunç bir iş yaptı"
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Kick boks şampiyonasında kavga! 4 hakem yaralandı
        Kick boks şampiyonasında kavga! 4 hakem yaralandı
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        ABD'den dikkat çeken Panama ziyareti
        ABD'den dikkat çeken Panama ziyareti
        "2 kırmızı kart verilmedi"
        "2 kırmızı kart verilmedi"
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!
        Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!