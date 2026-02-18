Gökberk Yıldırım ile Feyza Civelek'ten ilk set paylaşımı
SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne Yağız karakteriyle dâhil olan Gökberk Yıldırım, Feyza Civelek ile ilk fotoğrafını paylaştı
SHOW TV'nin, yapımını; Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne geçtiğimiz hafta 'Yağız' karakteri dâhil oldu. Karaktere hayat veren Gökberk Yıldırım, hikâyeye yeni bir heyecan kattı.
Dizide; 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, yeni partneri Gökberk Yıldırım ile birlikte sette çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından; "Partner" notuyla yayımladı.