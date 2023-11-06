Gökcan Sanlıman, 'Kır Zincirlerini' yeniden yorumladı Gökcan Sanlıman, 'Kır Zincirlerini' adlı şarkıyı yeniden yorumladı. Sanlıman, konuyla ilgili "Aslen benim büyüdüğüm stüdyoda kaydedilmişti. Gerçek kayıt oturumlarını kelimenin tam anlamıyla hatırlıyorum, bu yüzden benim için çok özel bir cover" dedi

Gökcan Sanlıman, Tarkan'ın 1997'de çıkan şarkısı 'Kır Zincirlerini' yorumlamak için stüdyoya girdi.

Şarkıyı yeniden yorumlayan, Gökcan Sanlıman konuyla ilgili heyecanını şu şekilde dile getirdi: Aslen benim büyüdüğüm stüdyoda kaydedilmişti. Gerçek kayıt oturumlarını kelimenin tam anlamıyla hatırlıyorum, bu yüzden benim için çok özel bir cover.

Sözü ve müziği Tarkan'a ait olan şarkının yeni düzenlemesi ise pek çok hit şarkıya imza atan İskender Paydaş ve Kaan Yavuz tarafından yapıldı.

Gökcan Sanlıman'ın yeniden yorumladığı 'Kır Zincilerini', tüm dijital platformlarda yerini aldı.