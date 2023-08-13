Gökçe Bahadır: Zaman çok hızlı geçiyor

Gökçe Bahadır, 25 Şubat 2022'de evlendiği müzisyen Emir Ersoy ile Bodrum'da gözlerden uzakta tatil yapıyor. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, Kızılağaç'ta yaptırdıkları yeni evlerinin tadilatıyla ilgilenirken aynı zamanda keyifli vakit de geçiriyor.

Önceki gün eşiyle birlikte objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, Ersoy'un kendisine sarıldığı anları yayınladı. Gökçe Bahadır, Sezen Aksu'nun 'Canımsın Sen' adlı şarkısı eşliğinde, "Zaman çok hızlı geçiyor be..." ifadelerini kullandı.

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'ÇOCUK' AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu, daha önce çocuk sahibi olmayı düşünüp, düşünmediğinin sorulması üzerine, "Bu soruyu hiç beklemiyordum" yanıtını vererek, anne olmanın özel bir durum olduğunu ifade etmişti.

Gökçe Bahadır, daha sonra, "Çocuk dünyanın en güzel şeyi..." diyerek, henüz hayatında böyle bir plana yer olmadığını söylemişti.

Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram