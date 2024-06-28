Gökçe'den 'Öptüm Bi' Kere'
Pop – rock sahnesinin tanınan ismi Gökçe'den hayranlarına 'Öptüm Bi' Kere' sürprizi
'Tuttu Fırlattı', 'Her Şey Bitmedi Bitemez' ve 'Ne Yapardım' gibi hit şarkılarla tanınan şarkıcı Gökçe, 'Öptüm Bi' Kere' adlı yepyeni single çalışmasını 28 Haziran'da piyasaya sürüyor.
Sözü ve bestesi Gökçe imzası taşıyan şarkı, bozulmakta olan, yıpranmış, uzamış toksik bir ilişkiyi anlatıyor. Parçanın düzenleme koltuğunda ise Genco Arı yer alıyor.
Pop - alternatif türündeki 'Öptüm Bi' Kere', Avrupa Müzik markasıyla yayında.