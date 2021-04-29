"HAYAT ÇALMAK BÖYLE BİR ŞEY DEĞİL"

2007 yılında seslendirdiği "Kalbime Gömerim O Zaman" şarkısı ile tanınan Taner'in eseri ve markayı çaldığı iddia edilmişti. Asıl ismi Merve Doğan olan Gökçe Kırgız Taner'in Gökçe Kırgız adlı kişiyi taklit ettiği ve şarkıyı sahiplendiği öne sürülmüştü.

Konu hakkında konuşan ünlü şarkıcı, "Bu şarkı ile tanındığım için, adımı bir karışıklık olmaması adına belgelerle birlikte resmi olarak 2011 yılında değiştirdim. Türkiye Cumhuriyeti bu kimlik kartını bana verdi. Bu isme yıllardır ben hizmet ediyorum. Şimdi bunun hukuk mücadelesini yapacağız. Mahkeme bu isme kim hizmet ediyor onu öğrenmek istiyor. Ekranlarda yıllardır ben varım. 2015 yılından beri resim olarak bu işi yapıyorum. 9 tane single yaptım, hanımefendi neredeydi? Neden 14 yıl önce itiraz etmedi? 'Hayatımı çaldı' diyor ya... Hayat çalmak böyle bir şey değil. Madem ben senin hayatını çaldım senin itiraz etme hakkın vardı, niye itiraz etmedin?" dedi.