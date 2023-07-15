Gökçeada'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yurdun birçok yerinden gelen orman yangın haberlerine bir yenisi de Gökçeada eklendi. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Dereköy köyündeki Marmaros mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 5 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 7 arazöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile Gökçeada Belediyesine bağlı ekipler yönlendirildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.