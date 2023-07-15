Gökçeada'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Yurdun birçok yerinden gelen orman yangın haberlerine bir yenisi de Gökçeada eklendi. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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