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Gökçeada ve Güney Marmara'da tüm feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi ile Marmara Denizi'nde fırtına nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe ile Güney Marmara arasında yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Güney Marmara'da tüm feribot seferleri iptal edildi
DHA

Meteoroloji tarafından Kuzey Ege Denizi için poyraz fırtınası uyarısı üzerine, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından feribot seferleri için iptal duyurusu geldi. Yapılan açıklamada, Gökçeada-Kabatepe hattında bugün tüm tarifeli seferlerin iptal edildiği bildirildi.

GÜNEY MARMARA'DA TÜM SEFERLER İPTAL

Marmara Denizi'nde de fırtına nedeniyle Güney Marmara'daki ada seferleri iptal edildi. Gestaş firması yetkilileri, Güney Marmara hattındaki Erdek, Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik Adası'na tüm feribot seferlerinin bugün iptal edildiğini açıkladı.

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