Gökdeniz Gürpüz: İlk kez 11'de oynadım, çok mutluyum

Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'ın genç oyuncusu Gökdeniz Gürpüz, açıklamalarda bulundu.

"İLK KEZ 11'DE OYNADIM, ÇOK MUTLUYUM"

Gürpüz, "Galatasaray'a geldiğimden bu yana yüzde yüzümle çalışıyorum. Ağabeylerim de bana güveniyor. İlk kez 11 oynadım, çok mutluyum." ifadeleriyle söze başladı.

Genç orta saha, "Ağabeylerim bana saha içinde çok yardım ettiler, çok destek verdiler. Onlarla oynamak çok büyük gurur. Onlara da teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.