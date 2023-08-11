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        Haberler Müzik Gökhan Akar: Elimden ne gelirse yapmaya çalıştım - Magazin haberleri

        Gökhan Akar: Elimden ne gelirse yapmaya çalıştım

        Gökhan Akar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki yıkıcı depremlerden etkilenen Hatay'da depremzedeler için sahne aldı. Akar, "Sanatçı olarak elimden ne gelirse yapmaya çalıştım" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 10:02
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        "Elimden ne gelirse yapmaya çalıştım"
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        Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 12 ilimizi yıkıcı depremlerin ardından ünlü isimler depremzedeler için moral konserleri vermeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan Gökhan Akar, depremzedeler için Hatay'da sahne aldı.

        Koç Holding Konteyner Kentinde düzenlenen etkinlikte depremzedeler Gökhan Akar'ın seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

        Ayrıca 34'üncü yaş gününü de sahnede pasta keserek kutlayan Gökhan Akar, depremzedelere elinden geldiğince yardım edebilmek için 6 aydır Hatay'da bulunduğunu söyledi.

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        "ELİMDEN GELDİĞİNCE BURADA OLMAYA DEVAM EDİYORUM"

        Hatay'daki insanların sevgisiyle karşılaştığını belirten Gökhan Akar, "Sanatçı olarak burada elimden ne gelirse yapmaya çalıştım. Çocuklara bezlerden perde yaparak film seyrettirdim. Paletlerden oturaklar yaptım. Bu benim için hem milletime hem de devletime bir borcum diye düşündüm. Elimden geldiğince burada olmaya devam ediyorum" diye konuştu.

        Gökhan Akar, ayrıca depremzedelere destek olan herkese teşekkür etti.

        Fotoğraflar: AA

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