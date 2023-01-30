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Gökhan Çıra, bakanlığın tepkisine rağmen o fotoğrafı kaldırmadı

Selin Ciğerci ile eylül 2022’de boşandığı Gökhan Çıra’nın yasal olmayan yollardan evlat edinmeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tepkisini çekmiş, konuyu Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirmişti. Çıra’nın buna rağmen bebekle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırmaması dikkat çekti

Gökhan Çıra, bakanlığın tepkisine rağmen o fotoğrafı kaldırmadı
HABERTURK.COM

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın evlat edindikleri yönünde söyledikleri yalanı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaya çıkarmıştı.
Gökhan Çıra, 4 gün önce bir bebekle çektirdiği fotoğrafı şu sözlerle paylaşmıştı; “Kızımmm Selenayım; Saadetim, Çıram... Hoş geldin prensesim, ömrüm, kalbim, nefesim küçücük dünyamıza hoş geldin cennet kokulum. Seni ilk kucağıma aldığımda ellerim titredi şaka mı dedim ben, 'baba oldum' dedim. Ellerim o kadar titriyordu ki tutamadım bile, heyecandan kızım sana tapan bir ailen olacak arkanda aldığımız her nefesi senin için vereceğimize söz veriyorum kızım. Benim küçük çıram. Bu bizim ilk uyuya kalışımız kızım, unutma biraz ağlıyordun, yanıma yatınca susmuştun. Bu arada tam bir baba ya benziyorsun he haberin de olsun hoş geldin, sefa getirdin prensesim neler yazmak istiyorum ama ne yazabilirim… Bu duyguyu ne anlatabilirim odan hazır geliyorum kızım, hazır mısın baban ve annen gibi güçlü olmaya”…

Selin Ciğerci ise sosyal medyadan şunları yazmıştı; “Ben hep anne olmak istediğimi ve olacağımı söylüyordum zaten. Evet, anne oldum, siz de teyzesiniz. Beni tebrik edebilirsiniz. Ben güçlü bir kadınım. Eski eşimle evliyken bir yola başvurmuştuk. Evlat edinmek için başvurularımız kabul edildi. Uzun zamandır da odası var. Anne olmak istiyorum ve onunla yoluma devam etmek istiyorum. Eski eşimle barışma gibi bir durum yok. Çocuk bende kalacak, istediği zaman eski eşim gelip görebilecek. Her ayrı anne ve baba gibi. Ben çocuğumun geleceği için her şeyi önceden ayarlayabilirim. Çocuğumu İngiltere'de ya da burada büyütüp okutabilirim. Eğer siz bana bu şekilde davranırsanız ben çocuğumu alıp gitmek zorunda kalırım. Ben ülkemi çok seviyorum. Ben kimseden bir korkum yok. Vergi rekortmeni de oldum her şeyi de yaptım. İsmi 'Saadet Selenay Çıra'. Eski eşimle beraber başvurduğumuz için onun soyadı var. Beni tebrik edin. Ben bu zamana kadar hep anne olmak için dua ettim. Bu saatten sonra da anne olmak isteyenler için dua edeceğim. Allah'ım gönlünüze göre versin. Bana müsaade edin de çocuğuma bakayım. Ortada benim bir kızım var ona göre konuşun. Sorumluluklarıma devam ederek güzel bir şekilde kızımı büyütmek istiyorum. Eski eşimle barışmam. İyi ve mutlu olsun. Allah onu kimseye muhtaç etmesin. Muhteşem bir şekilde hayatına devam etsin. Kızımın babasının başına kötü bir şey gelmesini istemem. Aşk ve sevgili istemiyorum. Gizli kapaklı yapılan bir şey yok her şeyim legal. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Kızım hafta içi yanıma gelecek. Kendimi iyi hissettiğim zaman belki bir fotoğraf paylaşırım. Ben de sizler kadar merak ediyorum.”

Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci’nin bu açıklamalarından sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayla bebeğin yasal yollardan evlat edinmedikleri ortaya çıkmıştı. Bakanlığın, "Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı’na habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur" şeklindeki açıklamayla Ciğerci ve Çıra’nın evlat edinme adına bir başvuruları olmadığı gözler onuna serilmişti.

Selin Ciğerci'nin paylaşımında "Eski eşimle beraber başvurduğumuz için onun soyadı var" ibaresinin olması da işin düşündürücü başka bir boyutu olarak zihinlerde yer etmişti.

Peki Gökhan Çıra’nın fotoğraf çektirdiği ve eski eşi Selin Ciğerci ile evlat edindiklerini dile getirdiği bebek kim?
Evlat edinme konusunda gerekli resmi mercilere başvurmadılarsa geriye bebeği yasal olmayan yollardan evlat edindikleri kalır. Ki bu da büyük bir suç…
Ayrıca kendi soyadlarını da veremezler.

Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra’nın dile getirdikleri gibi yasal yollardan evlat edinmedikleri gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulundu. Savcılık; Ciğerci, Çıra ve söz konusu bebeğin ailesinin ifadelerine başvuracak. Ondan sonra haklarında dava açılıp açılmayacağına karar verecek.

Konu; yasal olmayan yollardan evlat edinmesi gibi oldukça hassas olması nedeniyle Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ve bebeğin anne-babası hakkında dava açılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tepkisine rağmen Gökhan Çıra’nın sosyal medya hesabından bebekle çekilen fotoğrafı ve cümlelerini kaldırmaması dikkat çekti.

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