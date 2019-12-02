Gökhan’ın bu sezonki ilk golü

Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor’u konuk eden Beşiktaş’ta Gökhan Gönül, dakikalar 30’u gösterirken ceza sahasından çok sert bir şut çıkardı ve savunmaya çarpan top ağlara giderken, Beşiktaş da farkı 2 yaptı. Bu gol, Gökhan Gönül’ün de siyah-beyazlı formayla bu sezonki ilk golü oldu. Son olarak geçtiğimiz sezonun 23. haftasında oynanan ve 3-3 sona eren Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandıran Gökhan Gönül, ligde tam 23 hafta sonra gol sevinci yaşamış oldu. Beşiktaş’taki 4. sezonunu yaşayan tecrübeli futbolcu, Kayserispor karşısında siyah-beyazlı forma altında ligdeki 5. golünü kaydetmiş oldu.

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