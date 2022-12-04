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Gökhan Gönül yarım köfte sırasında

Gökhan Gönül, dün akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Seyyar bir köftecide sıra bekleyen futbolcu, "Yarım köfte yaptıracağız onu bekliyoruz" diyerek güldü

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  • Son dakika: Gökhan Gönül yarım köfte sırasında - Magazin Gökhan Gönül haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Gökhan Gönül, dün akşam Arnavutköy'deydi. Ünlü futbolcu, seyyar bir köftecide sıra beklerken objektiflere yansıdı.
  • Son dakika: Gökhan Gönül yarım köfte sırasında - Magazin Gökhan Gönül haberleri

    "YARIM KÖFTE YAPTIRACAĞIZ"

    Gönül, basın mensuplarını fark edince "Yarım köfte yaptıracağız onu bekliyoruz" diyerek güldü.
  • Son dakika: Gökhan Gönül yarım köfte sırasında - Magazin Gökhan Gönül haberleri

    Daha sonra muhabirlere "Kolay gelsin" diyen 37 yaşındaki oyuncu, yarım ekmek köftesini yedi.
  • Son dakika: Gökhan Gönül yarım köfte sırasında - Magazin Gökhan Gönül haberleri

    CANLI YAYINDA İTİRAF: CAN GÖNÜL BENİM KARDEŞİM

    Öte yandan ünlü futbolcunun kardeşi Can Gönül, 2021'de SHOW TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına katılmıştı. Yetiştirme yurdunda büyümüş olan Can Gönül, 4 yıl önce bir iş başvurusu yapmak için belge alırken ikizi gibi benzediği Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrendiğini söylemişti.
  • Son dakika: Gökhan Gönül yarım köfte sırasında - Magazin Gökhan Gönül haberleri

    KARDEŞİNE SAHİP ÇIKMIŞTI

    Dakikalar içerisinde telefonla canlı yayına bağlanan Gökhan Gönül, "Can benim kardeşim" diyerek kardeşine sahip çıkmıştı.

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