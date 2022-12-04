CANLI YAYINDA İTİRAF: CAN GÖNÜL BENİM KARDEŞİM

Öte yandan ünlü futbolcunun kardeşi Can Gönül, 2021'de SHOW TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına katılmıştı. Yetiştirme yurdunda büyümüş olan Can Gönül, 4 yıl önce bir iş başvurusu yapmak için belge alırken ikizi gibi benzediği Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrendiğini söylemişti.